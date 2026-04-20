台湾発祥のグローバルティーカフェ「ゴンチャ（Gong cha）」が展開する「GO！GO！MANGO！」の第2弾として「リッチ マンゴープリン」が登場。マンゴーの味わいを濃厚リッチに楽しめる、デザートのような一杯が用意されます☆ ゴンチャ「GO！GO！MANGO！」第2弾「リッチ マンゴープリン」 発売日：2026年4月27日(月)追加トッピング：2つまで可能販売店舗：国内ゴンチャ全店 ※一部商品を販売していない店舗がありま