〈「菅原文太が宇宙人と交信」「倉本聰作品にもUFOが」だから“映画と時代”は切り離せない⋯1978年の邦画に「宇宙人が出まくる」理由〉から続く「毎回、裸の女性が出てくる」【写真】この記事の写真を見る（2枚）そんな破天荒な内容にもかかわらず、なぜトラック野郎は子どもたちにも愛されたのか。菅原文太のイメージを一変させたこの大ヒット作の裏には、時代と興行の“したたかな計算”があった。ライターの桜井顔一氏