女優のソン・イェジンが、3歳の息子が撮った夫ヒョンビンとのカップル写真を公開して話題になっている。 ソン・イェジンは19日、「だんだん構図を考えて写真を撮ってくれる息子」というコメントと共に2枚の写真を投稿した。 公開された写真には、ソン・イェジンとヒョンビンの仲睦まじいツーショットが収められている。写真の中の2人はカフェを訪れて団らんのひとときを過ごしている様子で、ステッカーや帽子などで顔を隠している