HD現代重工業蔚山（ウルサン）造船所で6日、18年間太平洋を駆け回ってきた1隻の船がイカリを下ろした。主人公は米海軍第7艦隊所属の4万1000トン級貨物補給艦「リチャード・E・バード」だ。2008年に就役してから海上物流輸送や人道的支援などの任務を受け持ってきたこの船は、船体と構造物、推進・電気系統など100以上の項目に対する精密整備を終えた後6月に再び海に出る予定だ。造船業界によると、HD現代重工業とハンファオーシャ