在车站前尽享当地边走边吃！“酒与美食节”黄金周期间，适合全家顺路参加的美食活动将在海老名举办。“酒与美食节”是为期3天的限定活动，可以同时享受美酒与来自日本各地的美食，并且在距离海老名站步行1分钟的海老名中央公园举行，现场还将设置面向儿童的游艺摊位和水