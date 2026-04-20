イラン戦争に投入された米軍将兵に対し、粗末な水準の食事が提供されているという暴露が提起された。英国のテレグラフは17日（現地時間）、中東海域に配置された米国の航空母艦「エイブラハム・リンカーン」内部の食事写真を公開し、これを「ひどい光景」と報じた。米国のUSAトゥデイによると、この写真はリンカーンに乗船したある兵士が家族に送ったものだ。公開されたトレイに盛り付けられていたのは、灰色がかった薄っぺらい加