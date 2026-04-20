ドングリの不作による「エサ不足」でクマが人里に降りてくることはよく知られている。しかし、近年は、「家の中にまで侵入する」「複数人でいても襲われる」といった、専門家でも説明が難しい異常なケースが目立つ。【写真】この記事の写真を見る（3枚）ここでは、東京農工大学大学院農学研究院で教授を務める小池伸介氏の『クマは都心に現れるのか？』（扶桑社新書）の一部を抜粋。次なるフェーズに入った獣害の実態を紹介す