記事ポイント熱中症も補償対象に含む1日型のレジャー・スポーツ傷害保険が登場保険料は1日300〜500円、最長7日までオンラインで申し込み可能6つのプランから選べ、最大6名までまとめて契約できる手軽さＭＳプラスワン少額短期保険が、レジャーやスポーツ中のケガや賠償責任に加え、熱中症も補償する「レジャー・スポーツ傷害保険(1日型)」の販売を開始します。1日単位で加入できる同種保険としては業界初とされており、ゴールデン