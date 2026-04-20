〈「クマの人への攻撃は防御目的がほとんど」では説明できない…人を狙って襲っているかのようなクマが登場し始めた“年”とは〉から続く本州では被害が急増しているツキノワグマだが、九州に至っては1950年代にすでに絶滅している。そして、日本列島のなかで、九州に次いでクマがいなくなる地方が出てきそうなのだとか。いったいどの地域でクマが絶滅するのか。そして、なぜこれほどの地域差が生まれるのか。【写真】この記事の