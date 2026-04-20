北海道・函館市の住宅で16日、仏壇の横に旧日本軍の砲弾が置かれているとの通報があった。長さ約43cm、幅10.5cmの明治38年製の砲弾で、半径50mの周辺住民に避難が呼びかけられ、自衛隊も出動。その後爆発の危険性がないことが確認され、規制は解除された。「家の中に砲弾のようなもの」と110番通報16日、北海道・函館市の住宅街で規制線が張られ道路が封鎖。物々しい雰囲気に包まれた。そのわけは「家の中に砲弾のようなものがある