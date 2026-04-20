20日午前の東京外国為替市場の円相場は、1ドル＝158円台後半で取引された。午前10時現在は前週末比31銭円高ドル安の1ドル＝158円94〜95銭。ユーロは83銭円高ユーロ安の1ユーロ＝186円82〜84銭。米国とイランの再協議が21日に実施されるとの報道を受け、中東情勢悪化への過度な懸念が後退し、円買いドル売りが優勢となった。市場では「日銀による為替介入の警戒感もある」（外為ブローカー）との声があった。