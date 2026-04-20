〈冬眠明けのクマは「歩きながら寝ている」状態に!? 睡眠、交尾、冬眠準備…クマたちの知られざる“1年の過ごし方”〉から続く本来は人間を極度に警戒するはずのクマが、なぜ人里へ降りてきてしまうのか。生ゴミや残飯の放置が原因であることは知られているが、実は“生態的な背景”が隠されている可能性がある。【写真】この記事の写真を見る（3枚）ここでは、東京農工大学大学院農学研究院教授の小池伸介氏による『クマは都