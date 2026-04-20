トップファッション誌「ランウェイ」を舞台に、“悪魔のような”カリスマ編集長のもとで奮闘する主人公アンディの姿を描き、世界的ヒットを記録した映画『プラダを着た悪魔』（2006年）。公開から20年を経た今も“働く女性のバイブル”として愛され続ける同作の続編公開を控える中、ミランダ役のメリル・ストリープとアンディ役のアン・ハサウェイが4月上旬に来日。インタビューに応じ、作品を通して見えてくるファッション業界