福岡地裁2018年に診療放射線技師として健康診断のエックス線検査中、女子生徒の胸をもんだとして、準強制わいせつ罪に問われた江崎有樹被告（44）の差し戻し審判決で、福岡地裁（鈴嶋晋一裁判長）は20日、懲役1年6月、執行猶予3年（求刑懲役1年6月）を言い渡した。福岡高裁が22年の控訴審判決で、一審の無罪判決を破棄していた。起訴状によると、18年5月、福岡市の学校に止めた胸部検診車内で、15歳だった生徒の背後から両手を