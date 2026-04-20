静岡茶市場で開かれた「新茶初取引」で、茶の香りを確かめる関係者＝20日午前、静岡市茶どころの静岡県で新茶シーズンの始まりを告げる「新茶初取引」が20日、静岡市葵区の静岡茶市場で開かれた。同市清水区で生産された機械製法の茶が1キロ118万円の最高値を付けた。茶市場によると、今年の茶は春先の降雨で芽伸びもよく順調に育ったという。茶摘み作業は4月下旬ごろ、最盛期を迎える見込み。午前7時、取引開始を知らせるベル