【パリ＝平地一紀】サッカーの欧州各リーグ、カップ戦が１９日、各地で行われ、ドイツ１部リーグでは伊藤洋輝が所属するバイエルン・ミュンヘンが２季連続３５度目となる優勝を決めた。伊藤がフル出場したシュツットガルト戦で４―２と快勝し、残り試合で他チームに勝ち点で追いつかれる可能性がなくなった。オランダ杯決勝は、佐野航大と小川航基のＮＥＣナイメヘンがＡＺアルクマールに１―５と大敗し、準優勝だった。佐野は