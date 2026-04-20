タレントの中川杏奈（39）が20日までに、自身のインスタグラムを更新。ストーリーズで香港での様子を投稿した。「Hong Kong」と題し、「スコーン美味しかった」と報告。胸元を大胆に露出した茶色のワンピース姿で色鮮やかなスイーツを前にした笑顔ショットを公開。さらに高層ビル群の中で白を基調とした青い花柄の透け感あるロングワンピースを着たバックショットもアップした。中川は東京都出身で札幌市育ち。日本テレビ系「ルド