三井不動産は舟運プロジェクト「&CRUISE」の一環として、4月26日より日本橋と豊洲を結ぶフル電動旅客船「Nihonbashi e-LINER」の定期運航を開始する。新艇就航キャンペーン「Nihonbashi e-LINER」は、日本橋船着場と豊洲船着場(アーバンドック ららぽーと豊洲)の間を片道約25分で結ぶ。民間企業によるフル電動船の定期航路は国内初。高い環境性能と静粛性を備えた次世代の移動手段として注目を集めている。航路と運航スケジュ