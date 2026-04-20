カインズは4月16日、6つのカインズオリジナル商品が、2026年度モンドセレクションを受賞したことを発表した。カインズオリジナル商品が2026年度モンドセレクションを受賞優秀品質金賞を受賞した商品は、「果汁しぼり レモン ALC.6% 350ml」「果汁しぼり グレープフルーツ ALC.6% 350ml」「有機むき甘栗50ｇ×４袋入り」「ハニーローストピーナッツ 340g」。金賞の受賞は2012年から15年連続となる。ノミニーラベル選出商品は、「焼