『ねこいる！』(ポプラ社)お話を聞いた人たなかひかる1982年生まれ。お笑い芸人、ギャグ漫画家、絵本作家。グレープカンパニー所属。初の絵本に『ぱんつさん』（第25回日本絵本賞受賞、ポプラ社）。ほかに『すしん』『ももたろう』（同社）、『おばけのかわをむいたら』（文響社）など。月刊MOEで連載中の「プロフェッショナルズ 〜プロフェッショナルで勝手に空想タイム」をまとめた書籍が2026年6月3日に刊行予定。シンプルな構成