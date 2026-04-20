「京大マガジン」の藤原辰史編集長京都大発の雑誌「京大マガジン」が３月に創刊された。ノーベル賞受賞者のインタビューから、林業を営む卒業生のエッセーまで収める刺激的な雑誌だ。編集長を務める同大教授の歴史学者、藤原辰史さんは「『異種交流の実験室』にしたい」と話している。――ノーベル化学賞受賞の北川進さんに中国哲学の研究者・宇佐美文理さんが聞くインタビューは、異色です。雑誌を一緒に企画してくれた出版