ガールズグループi-dleの、北米・中南米の10都市を巡るツアーがすべて中止となった。4月20日、所属事務所のCUBEエンターテインメントは本サイト提携メディア『OSEN』に対し、「グローバル活動の方向性や現地日程、諸般の事情を総合的に考慮し、北米ツアーは再整備する方向で決定した」と明らかにした。【写真】i-dleメンバー、“ほぼ紐”ドレス続けて、「今後はより完成度の高い公演と多様な活動を通じて、現地ファンの皆さまとお