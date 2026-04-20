佐藤菜乃花（さとう・なのか）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の20日の天気をお伝えします。気象庁は、最高気温が40℃を超える日の名称についてアンケートを実施していましたが、先日、「酷暑日（こくしょび）」に決定しました。アンケートの投票数は、2位の「超猛暑日」に3倍以上の差をつけて1位でした。気象庁にはそのほかの意見として「汗日暑日暑（あせびしょびしょ）」「サウナ日」などの案が寄せられた