フリーアナウンサー・望月理恵（５４）がゴルフ姿を披露し、フォロワーが沸いた。望月アナは２０日までに自身のインスタグラムを更新し「ゴルフに快適な季節がやってきました」とコメント。「でもすでに陽射しが強く日焼けしてますこの日はＵＶカットのパンストを履いたのですが、ちょっと白っぽくて浮いてましたＵＶで自然なパンストないかな〜生足だと黒くなりすぎて困ってます、、」日焼け対策のストッキングを着