甘くてジューシーなメイクを楽しみたい方に♡エチュードから、ストロベリーをテーマにした限定メイクアップラインが登場しました。初夏にぴったりなみずみずしいカラーとツヤ感で、少女のような可愛らしさを引き出してくれるラインアップ。いつものメイクにフレッシュなときめきをプラスできる注目アイテムです。 抜け感を叶える新色マスカラ 価格：1,100円（税込） 「カー