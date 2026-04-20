私（エトウカナ、30代）と夫（トモキ、40代）は同郷で、小4の息子（ダイキ）が私の母校に通っています。好奇心旺盛な息子がスイミングを辞めて野球をやりたいと言い始めたので、私と息子は隣町のAという強豪チームへ体験に行きました。息子はすっかりAが気に入った様子です。親同士の付き合いが苦手な私は、親会という親の集まりに不安を感じていますが、楽しそうにする息子を見ると頑張れそうな気がしてきました。チームの選抜メ