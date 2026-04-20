思春期のわが子に振り回され、「この育て方でいいのだろうか」と自問するママがいるかもしれません。とくに、外では問題なく過ごしているのに、家では別人のように荒れる場合はますます戸惑ってしまいますよね。今回の投稿者さんも、そのひとりでした。『子どもがふたりいます。上は高校生、下は中学生。今、下の子に手を焼いています。学校では問題なく生活しているのですが、家では真逆の問題児。反抗期はわかっているのですが、