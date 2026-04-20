結成16年以上のプロの漫才師たちがしのぎを削る漫才賞レース「THE SECOND〜漫才トーナメント〜2026」は18日に「ノックアウトステージ16→8」を開催。5月16日午後6時30分からフジテレビ系で生放送される「グランプリファイナル」に出場するファイナリスト8組が決定した。▽グランプリファイナル出場者金属バット、タモンズ、ザ・パンチ、黒帯、シャンプーハット、ヤング、リニア、トット激戦を勝ち上がってきた16組の漫才師