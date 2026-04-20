ドジャースの佐々木朗希投手（２４）は１９日（日本時間２０日）に敵地デンバーでのロッキーズ戦に先発し、４回２／３を投げ、１被弾を含む７安打３失点、２三振３四死球で勝敗は付かなかった。防御率６・１１。打者２２人に７８球で、最速９８・５マイル（約１５８・５キロ）をマーク。チームは６―９で２試合連続逆転負け。初回は先頭ジュリアンを２球で遊ゴロに打ち取ると、モニアクは４球目で中飛、グッドマンは２球目で三