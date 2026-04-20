人の様々な機能をもつ「五臓六腑」。漢方における「肝」が良い状態なのはどんなとき？ 五臓と六腑 人の臓器を五行にあてはめたのが五臓です。また、その臓と表裏関係にあり、対になっているのが六腑で、五臓が陰、六腑が陽の性質をもっているとされています。 五臓とは 五臓とは、「肝・心・脾・肺・腎」の五つの臓のこと。人体のさまざまな機能を主っています。右の色体表のように、五行にあてはめて考えられ、それぞ