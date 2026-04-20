通貨オプションボラティリティードル円1週間物8%台に上昇 USD/JPYEUR/USDEUR/JPYGBP/USD 1WK7.826.375.777.11 1MO8.186.246.467.10 3MO8.266.056.817.01 6MO8.616.177.327.32 9MO8.816.347.667.53 1YR8.936.537.887.69 GBP/JPYAUD/USDUSD/CHF 1WK6.6710.147.20 1MO7.409.89