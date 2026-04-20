EIR-“ARGENTA” WAGNUS.は、自社開発した4.4mm 5極プラグ「EIR-“ARGENTA”」と「EIR-“ORO”」を発売した。現在はアップグレードオプションのみの展開で、価格はARGENTAが12,100円で、OROが3,520円。OROに関しては、5月頃より単体販売も予定している。 同社ではこれまで、4.4mm 5極プラグにおいて、トープラ販売が製造していた標準プラグおよび銀メッキ仕様のハイエンドプラグを採用していたが、トープ