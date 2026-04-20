【WWE】レッスルマニア（4月19日・日本時間20日／ラスベガス）【映像】イヨが電撃参戦で躍動 リアの戴冠を後押し米・ラスベガスのアレジアント・スタジアムで昨日に続いて5万人を超える大観衆（5万816人、5万5255人）の中で開催された世界最大のプロレス団体WWE最大の祭典「レッスルマニア42」DAY2において、“ジーニアス・オブ・ザ・スカイ?こと日本が世界に誇るイヨ・スカイが盟友“Rhiyo”のリア・リプリーを救った。敵二人の