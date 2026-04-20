お笑いタレント有吉弘行（51）が、パーソナリティーを務める19日放送のJFN系ラジオ「有吉弘行SUNDAY NIGHT DREAMER」（日曜午後8時）に出演。マツコ・デラックスの復帰に言及した。マツコは今年2月、レギュラーを務めるTOKYO MX「5時に夢中！」に電話出演し、首の脊髄が圧迫されたことにより手足にしびれが出たため、急きょ手術を受けたことを報告。今月13日に同番組に生出演し復帰した。有吉は「マツコさんがね、首の不調でお休