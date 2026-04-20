ABCテレビ『おはよう朝日です』（月〜金前5：00※関西ローカル）が20日生放送され、月曜担当のスポーツコメンテーター・関本賢太郎は欠席となった。一部報道を受け18日、当面活動自粛すると明らかにしていた。【写真】『おはよう朝日です』出演見合わせ…古川＆小櫃アナに忍び寄る関本賢太郎関本は、阪神タイガースで「代打の神様」などと称される活躍。現在は、ABCテレビなどで野球解説を担当するほか、『おはよう朝日で