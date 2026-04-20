フォークシンガー松山千春（70）が19日、FM NACK5「松山千春ON THE RADIO」（日曜午後9時）に生出演。春のコンサートをめぐり“謝罪”した。10日の東京・多摩公演で春のコンサートツアーがスタート。14日には盛岡公演を行った。「盛り上がりましてね。盛岡、3年半ぶりっていうこともあって。1階席、2階席、3階席か。ところがよ、俺お前、幕が開いて歌い始めてさ」と切り出した。続けて「2階席、3階席まで見えたんだけど、その上