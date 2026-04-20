今さら人に聞けないような“音楽の基本”から、制作の裏側や専門テクニックといった“マニアックな知識”までを掘り下げる『EIGHT-JAM』。4月19日（日）放送の同番組では、前回に引き続きHi-STANDARDを特集。貴重なインタビューの続きが公開された。【映像】Hi-STANDARD、11年間の活動休止の真相を激白1999年の3rdアルバムがミリオンを記録。さらに2000年、千葉マリンスタジアムに35000人を動員した「AIR JAM」の開催。そんな人気