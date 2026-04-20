【ゼノンコミックス 新刊】 4月20日 発売 「まきばのカルテ 産業動物臨床獣医師 三海佑」書影 【拡大画像へ】 コアミックスは本日4月20日に、ゼノンコミックスの新刊9作と、電子書籍タイトル1作品を発売する。 発売されるのは、新刊「まきばのカルテ 産業動物臨床獣医師 三海佑」第1巻、「呂⾊麗の冥婚論」第1巻、「マトリの推し事 芸能⼈の家宅捜索をやりたくて」第3巻、「今