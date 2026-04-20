4月20日（現地時間19日）に「NBAプレーオフ2026」1回戦が行われ、連覇を目指すオクラホマシティ・サンダーがホームのペイコム・センターにフェニックス・サンズを迎えた。 ウェスタン・カンファレンス1位のサンダーは第1クォーター序盤こそ相手にリードを許す時間帯があったものの、開始4分9秒からジェイレン・ウィリアムズ、チェット・ホルムグレンの連続得点で18ᦁ