菊池製作所がカイ気配スタートで２５％を超える急騰を演じた。前週後半に連日のストップ高を演じマーケットの視線を浴びたが、週明けも投資資金の流入が止まらない。「ものづくり支援」というコンセプトを標榜し、ロボット事業では装着型アシストスーツのほか、歩行支援ロボットやドローンなどの製造・販売でも実績を重ね、次世代ロボティクス分野のキーカンパニーとして注目度が高い。１９