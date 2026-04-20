ミライト・ワンが５日続伸している。この日、ちゅうぎんフィナンシャルグループ傘下のちゅうぎんエナジーが島根県松江市に建設する系統用蓄電所「松江市宍道蓄電所（仮称）」について、ＥＰＣ（設計・調達・建設）を受注したと発表しており、好材料視されている。パワーエックス製の系統用蓄電システム３台を導入する予定で４月中に着工し、２６年度中の運転開始を予定している。 （注）タイトル末尾の「◇