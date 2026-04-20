ココペリは高い。この日午前９時ごろ、海外ビジネスマッチングプラットフォーム「ＢＩＧＡＤＶＡＮＣＥＧＬＯＢＡＬ（ビッグアドバンスグローバル）」について、北日本銀行、アルプス中央信用金庫（長野県伊那市）、協栄信用組合（新潟県燕市）の３金融機関で利用が開始されたと発表した。同サービスは、日本と海外の中堅・中小企業が国や言語の壁を越えて販路拡大・取引先の開拓などを実現するためのプラ