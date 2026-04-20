アジュバンホールディングスは安い。前週末１７日取引終了後、２７年３月期連結業績予想について売上高を４０億５２００万円（前期比６．３％増）、営業利益を５０００万円（同７０．２％減）と発表した。前期から一転減益の見通しを示しており、これが嫌気されている。 新商品のプロモーション費用などを見込む。配当予想は１２円（前期同額）とした。なお、同時に発表した２６年３月期決算は売上高が３８億１