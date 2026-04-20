午前１０時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は６７９、値下がり銘柄数は８３８、変わらずは５２銘柄だった。業種別では３３業種中２３業種が上昇。値上がり上位に機械、繊維、輸送用機器、ゴム製品など。値下がりで目立つのは石油・石炭、鉱業、海運など。 出所：MINKABU PRESS