20日10時現在の日経平均株価は前週末比501.44円（0.86％）高の5万8977.34円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は679、値下がりは838、変わらずは52。 日経平均プラス寄与度トップはＳＢＧ で、日経平均を110.22円押し上げている。次いでファストリ が89.30円、中外薬 が54.81円、東エレク が45.25円、ファナック が31.34円と続く。 マイナス寄与度は41.03円の押し下げでアドテスト がトップ。以下、ＴＤＫ が37.96