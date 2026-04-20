20日の外国為替市場のドル円相場は午前10時時点で1ドル＝159円00銭前後と、前週末午後5時時点に比べ28銭のドル安・円高。ユーロ円は1ユーロ＝186円90銭前後と76銭の大幅なユーロ安・円高で推移している。 株探ニュース