中国メディアの中国新聞週刊は15日、医療業界の「暗黙のルール」が通用しなくなったと報じた。記事によると、中国で医療機器を病院に無料で提供する行為が違法と認定された事例が注目を集めている。山東省に拠点を置く大手医薬品・医療機器流通企業の瑞康医薬集団は、同省煙台市の公立病院に検査機器6台を無料で提供したが、見返りとして関連する検査試薬や消耗品を同社からのみ購入させていた。この行為が取引を獲得するための「