学校は勉強だけではなく、人間関係や社会のルールを身につける場でもある。先生にそう言われたことがある人もいるでしょう。でも、海外の学校では全く違うこともあるようです。今週は、日本の学校文化を分析（ぶんせき）した本の著者２人に話を聞きました。（読売中高生新聞編集室・鈴木経史、前田啓介）日本の「当たり前」が武器になると気づいた、ドキュメンタリー監督の山崎エマさん「集団」を尊重する仕事ぶりが海外で高評価