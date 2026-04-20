阪神の掛布雅之OB会長（70）がこのほど甲子園歴史館でトークショーを行い、映画「栄光のバックホーム」の主人公となり、2023年7月に28歳の若さで亡くなった元阪神の横田慎太郎さんとの思い出を語った。掛布氏の指導者としての阪神復帰も横田さんがきっかけだった。当時球団GMだった中村勝広氏から「鹿児島から大型の左バッターが入ってくる。お前のように30本、40本打てるような左バッターをどうしても阪神は育てないといけな