阪神の掛布雅之OB会長（70）がこのほど甲子園歴史館でトークショーを行い、球界がデータ重視の野球に向かいすぎている最近の傾向に持論を発した。「メジャーからの流れで、日本の野球もすべてデータ重視という傾向が強まっている。データは確かに大切だけど、それがすべてじゃない。阪神や巨人はまだ大丈夫だけど、データを重視するあまり、監督やコーチの経験とかが軽んじられている球団もある」2軍監督の経験もある掛布氏